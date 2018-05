Kreispolizeibehörde Höxter / Motorradfahrer schlagen Jogger - ...

Motorradfahrer schlagen Jogger - Zeugen gesucht

32839 Steinheim - Am Sonntag, 22.04.2018, gegen 16.30 Uhr, ist ein 15-jähriger Jogger von zwei Motocrossfahrern angegangen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben diese mit Holzknüppeln auf ihn eingeschlagen und am Bein verletzt. Zur Tatzeit lief der Jugendliche im Wald im Bereich des Sportplatzes in Sandebeck. An einer Waldgabelung kamen ihm zwei Personen auf Crossmaschinen entgegen. Nach Schilderung des 15 Jährigen hielten die beiden Personen neben ihm an und schlugen mit Stöcken auf ihn ein. Anschließend stiegen sie wieder auf ihre Maschinen und entfernten sich in Richtung Leopoldstaler Straße. Ein Täter wird als ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Er fuhr ein türkis-rosafarbenes Motorrad. Der zweite Täter war ca. 170 cm groß und von etwas kräftigerer Statur. Er trug schwarze Motorradkleidung und fuhr ein orangefarbenes Motorrad. Beide trugen schwarze Motorradhelme und waren ca. 17-18 Jahre alt. An beiden Motorrädern waren keine Kennzeichen montiert. Der Jogger musste sich nach der Attacke in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei in Höxter, Tel.05271 - 9620, fragt: Wem sind zur o.g. Tatzeit die beschriebenen Motorräder aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der Motorradfahrer oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? /He.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222