Kreispolizeibehörde Höxter / Motorroller stößt mit Pkw zusammen

Motorroller stößt mit Pkw zusammen

33014 Bad Driburg - Auf der Landstraße 954, zwischen Bad Driburg und Reelsen, hat sich am Dienstag, 10. April 2018, gegen 13.40 Uhr, ein Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem VW-Golf ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Frau aus Schieder-Schwalenber mit ihrem Fahrzeug die L954 aus Richtung Reelsen kommend in Richtung Bad Driburg. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve geriet sie offensichtlich auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Mann aus Bad Driburg, der mit seinem Motorroller in die Gegenrichtung fuhr. Durch den Zusammenstoß erleidet der Rollerfahrer schwere Verletzungen und muss mit einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die L954 zwischen Bad Driburg und Reelsen für den Fahrzeugverkehr gesperrt und der Verkehr abgeleitet./He.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222