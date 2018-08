Kreispolizeibehörde Höxter / Pedelecfahrerin stürzt und verletzt ...

Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Brakel - 33034 Brakel, Istrup, Rustenhof, Dienstag, 21.08.2018, 16.55 Uhr

Eine 71-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr den Rustenhof in Fahrtrichtung Angerweg und beabsichtigte, auf Höhe des Bahnüberganges nach rechts in die Jardengrundstraße abzubiegen. Auf Höhe der Kreuzung dieser Straßen zur Istruper Straße kam die Fahrzeugführerin beim Abbiegen mit ihrem Pedelec zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.



