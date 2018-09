Kreispolizeibehörde Höxter / PKW auf Parkplatz zerkratzt

PKW auf Parkplatz zerkratzt

Höxter - 37671 Höxter, An der Steinmühle, Donnerstag, 06.09.2018, 12.35 Uhr bis 06.09.2018, 17.23 Uhr

Auf dem Parkplatz an der Steinmühle in Höxter wurde ein grauer PKW der Marke VW Passat zerkratzt. Die beiden rechten Beifahrertüren des betroffenen PKW wurden beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271/9620, entgegen.

He.

