Kreispolizeibehörde Höxter / PKW beim Ausparken beschädigt

PKW beim Ausparken beschädigt

Steinheim - 32839 Steinheim, Ostpreußenstraße, Freitag, 17.08.2018, 15.45 Uhr

Während des Ausparkens stieß ein Fahrzeugführer an den grauen PKW der Marke Toyota Yaris der Geschädigten. Dabei entstanden Lackkratzer am Kotflügel und ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte Fahrer entfernte sich daraufhin ohne weitere Rücksprache vom Unfallort. Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271/9620, entgegen.

/Ar.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222