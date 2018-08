Kreispolizeibehörde Höxter / Pkw kommt von Straße ab und ...

Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich

Brakel - 330334 Brakel, OT Istrup, B 64 Mittwoch, 22.08.2018, 14.45 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem VW Passat die B 64 aus Brakel kommend in Richtung Bad Driburg. In Höhe der Ortschaft Istrup kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Anschließend blieb der Pkw auf einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer des Pkw verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Am Pkw entstand Totalschaden. Er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

/Ar.

