Kreispolizeibehörde Höxter / Platzverweis nicht befolgt

Platzverweis nicht befolgt

Beverungen - Weil er dem Platzverweis des Sicherheitspersonals und der Polizei nicht Folge leistete, musste in der Nacht zu Sonntag ein 20-Jähriger in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der stark angetrunkene junge Mann belästigte andere Gäste und kehrte trotz Verbot zur Veranstaltung in der Stadthalle zurück.

