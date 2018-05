Kreispolizeibehörde Höxter / Rollerfahrer übersehen

Rollerfahrer übersehen

37671 Höxter - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Ford Mondeo und einem Suzuki Motorroller ist am Sonntagnachmittag, 27.05.2018, gegen 16.15 Uhr, ein 44-jähriger Höxteraner schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Mann aus Bevern befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw die Holzmindener Straße in Stahle aus Richtung Stahler Ufer kommend in Richtung Stahle. Am Zubringer zur Bundesstraße 64 beabsichtigte er nach links abzubiegen, um auf die b 64 in Richtung Holzminden zu gelangen. Hierbei übersah er einen 44-jährigen Mann aus Höxter, der mit seinem Motorroller die Holzmindener Straße in Richtung Holzminden befuhr. Auf dem Fahrstreifen in Richtung Holzminden kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Roller. Hierdurch wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro./He.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222