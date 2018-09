Kreispolizeibehörde Höxter / Rollstuhlfahrer verursacht unter ...

Rollstuhlfahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Bad Driburg - Auf der Umleitungsstrecke während einer Verkehrsunfallaufnahme kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall am Donnerstag, 06.09.2018, gegen 17.15 Uhr, in Bad Driburg. Ein 68-Jähriger aus Bad Driburg befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl die Alleestraße und wollte nach links in die Markusstraße abbiegen. Dabei fuhr er gegen den verkehrsbedingt stehenden Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und kippte mit seinem Rollstuhl um. Er verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand kein Sachschaden. /Te.

