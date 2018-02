Kreispolizeibehörde Höxter / Schaltkasten für Internetverteilung ...

Schaltkasten für Internetverteilung beschädigt

Willebadessen - 34439 Willebadessen, OT Helmern, Strackerweg, Donnerstag, 08.02.2018, 15.15 Uhr

Zur Unfallzeit wurde ein Schaltkasten für Umlenkfunk beschädigt. An ihm entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Der Kasten hängt an einer Laterne oberhalb der Ortschaft Helmern in Richtung Peckelsheim. Die Mitarbeiter des Internetanbieters erhielten zur Unfallzeit eine Störungsmeldung und fuhren zur Örtlichkeit. Hier wurde festgestellt, dass der in ca. 3 m Höhe angebrachte Kasten beschädigt war. Aufgrund der Höhe, in der sich der Schaltkasten befindet, ist davon auszugehen, dass er durch ein landwirtschaftliches Gefährt oder Lkw beschädigt wurde. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Driburg , Tel.05253-98700, entgegen.

/Ar.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222