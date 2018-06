Kreispolizeibehörde Höxter / Scheibe eingeschlagen und Rucksack ...

Scheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet

33014 Bad Driburg - Am Sonntag, 03.06.2018, gegen 11.50 Uhr, hat eine 43-jährige Frau aus Bad Driburg ihren grauen Nissan auf einem Parkplatz gegenüber dem alten Forsthaus an der Landstraße 954 geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere linke Scheibe des Nissans eingeschlagen und ein Rucksack entwendet wurde. Der Rucksack konnte kurze Zeit später aufgefunden werden. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweisgeber und Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Bad Driburg (05253 - 98700)./He.

