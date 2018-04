Kreispolizeibehörde Höxter / Sechs Verletzte bei Scheunenbrand ...

Sechs Verletzte bei Scheunenbrand Bredenborn, Marienstraße 26 Samstag, 07.04.2018, 14.14 Uhr

37696 Marienmünster - Am Samstag, gegen 14.14 Uhr meldeten Anwohner den Brand eines Stroh Rundballens in einer Scheune in Marienmünster - Bredenborn. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dach der Scheune und kurze Zeit später stand das gesamte Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte unter großem Einsatz das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Dem Landwirt war es gerade noch gelungen die in der Scheune befindlichen Pferde in Sicherheit zu bringen. Hierbei erlitten er und seine Frau durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden die Polizeibeamten auf vier Kinder / Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren aufmerksam, da auch sie durch die starke Rauchentwicklung verletzt worden waren. Sie räumten der Polizei gegenüber ein, den Brand durch ein Feuer in einer Brandschale verursacht zu haben. Die vier Kinder / Jugendlichen wurden mit dem RTW zwecks Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die verletzte Landwirtin unterzog sich ebenfalls einer Untersuchung im Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400.000 Euro geschätzt. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Die zur Durchführung der Löscharbeiten erforderlichen Verkehrsabsperrungen konnten gegen 17.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

