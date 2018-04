Kreispolizeibehörde Höxter / Seitenscheibe eingeschlagen

Seitenscheibe eingeschlagen

33034 Brakel - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, 12.04.2018, die hintere, rechte Seitenscheibe eines Peugeot zerstört. Es entstand ein Schaden von 400 Euro. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 18.15 Uhr auf einem Stellplatz in der Straße Neustadt, Höhe Haus Nummer 3. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) bittet um Zeugenhinweise./He.

