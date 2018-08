Kreispolizeibehörde Höxter / Strohballen brennen ab

Strohballen brennen ab

Brakel - 33034 Brakel, Feldmark, Samstag, 25.08.2018, 00.56 Uhr

Zur Vorfallszeit wurde der Polizei Höxter ein Lichtschein am Waldrand gemeldet. Beim Eintreffen eines Streifewagens am Einsatzort stellte sich heraus, dass gestapelte Strohrundballen brannten. Die Feuerwehren Brakel, Herste, Riesel, Istrup und Hembsen waren vor Ort, um ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

/Ar.

