Kreispolizeibehörde Höxter / Tödlicher Verkehrsunfall ...

Tödlicher Verkehrsunfall Borgentreich, B 241 Einmündung Alte Bundesstraße, Samstag, 06.10.2018, 11.00 Uhr

Borgentreich - Zur Unfallzeit beabsichtige ein 78 jähriger Mann aus Beverungen mit seinem roten PKW Skoda Fabia von der "Alten Bundesstraße" auf die B 241 nach links in Richtung Beverungen - Dalhausen abzubiegen. Er wurde von einem von rechts kommenden Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen abgelenkt und leitete den Abbiegevorgang ein, ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten. Ein 55 jähriger Motorradfahrer der mit seiner KTM auf der B 241 aus Richtung Dalhausen auf die Einmündung zufuhr konnte dem Skoda nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der schwerverletzte Motorradfahrer aus Buxtehude wurde nach erster Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik geflogen wo er am Abend an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der PKW - Fahrer und die 47 jährige Lebensgefährtin, die sich mit ihrem Motorrad hinter dem Verunfallten befand, erlitten einen Schock und wurden ins Krankenhaus Warburg gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.400 EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die eingesetzte Feuerwehr war die B 241 für 2 Stunden gesperrt. Me.

