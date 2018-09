Kreispolizeibehörde Höxter / Trickdiebe erbeuten Schmuck ...

Trickdiebe erbeuten Schmuck Donnerstag, 20.09.2018, 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr

33039 Nieheim - Ein unbekannter männlicher Täter verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zu dem Haus einer 77-jährigen Nieheimerin. Anschließend verwickelte er die arglose Frau in ein Gespräch und entwendete währenddessen unbemerkt einige Schmuckstücke aus ihrer Wohnung. Anschließend verließ der Mann das Haus in unbekannter Richtung. Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits am Mittwoch, 19.09.2018, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, in Willebadessen-Fölsen. Hier ließ eine 75-jährige Frau eine männliche Person mit blonden Haaren in ihr Haus. Der Mann zeigte Kaufinteresse an Einmachgläsern, Kaffeemaschine und Wandbildern. Hierbei wirkte er sehr neugierig und aufdringlich. Erst als die Frau ihren Mann hinzurief, verließ der fremde Mann das Haus und fuhr vermutlich mit einem hellen Fahrzeug davon. Zu einer Straftat ist es hier offensichtlich nicht gekommen. Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen.

