Kreispolizeibehörde Höxter / Trickdiebstahl bei Seniorin in Höxter

Trickdiebstahl bei Seniorin in Höxter

Höxter - 37671 Höxter, Papenstraße, Donnerstag, 23.08.2018, 15.00 Uhr

Ein unbekannter Täter klingelte bei einer 84-jährigen Frau, um Unterschriften für eine Hilfsorganisation zu erhalten. Die Geschädigte ließ den männlichen Täter daraufhin in die Wohnung. Im Anschluss stellte sie fest, dass drei Goldringe, sowie Bargeld aus ihrem Portemonnaie entwendet wurden. Damit liegt ein Schaden in vierstelliger Höhe vor. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine fremden Personen in die Wohnung lassen sollten. Im Zweifel sollten Sie sich den Ausweis des Unbekannten zeigen lassen und mit dem Aussteller des Ausweises Rücksprache halten.

/Ar.

