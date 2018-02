Kreispolizeibehörde Höxter / Trotz angekündigter Kontrollen ...

Trotz angekündigter Kontrollen Fahrzeugführer alkoholisiert unterwegs

Warburg - Warburg und Steinheim Donnerstag / Freitag 08. auf den 09.02.2018

Die Polizei Höxter hatte im Vorfeld verstärkte Alkoholkontrollen während der Karnevalstage angekündigt. Dennoch konnten die eingesetzten Polizeibeamten bereits am ersten Tag des Straßenkarnevals entsprechende Delikte feststellen: Eine 33-jährige wurde gegen 15.00 Uhr mit ihrem Pkw VW in Dössel in der Warburger Straße alkoholisiert angetroffen. Ihr wurde ein Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. In Steinheim wurde in der Nacht um 01:45 Uhr ein 29-jähriger Mann mit seiner Mofa von einer Streife angehalten und kontrolliert. Während der Kontrollen ergaben sich Hinweise auf einen zurückliegenden Alkohol- und Drogenkonsum. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



