Kreispolizeibehörde Höxter / Unfallflucht: Motorradfahrer gestürzt

Unfallflucht: Motorradfahrer gestürzt

Bad Driburg-Langeland - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr am Bahnübergang an der Altenbekener Straße gekommen. Der 23-jährige Motorradfahrer hatte seine Ducati vor dem Bahnübergang auf Schrittgeschwindigkeit gedrosselt, als er von einem silbergrauen Pkw Nissan (vermutlich Kastenwagen) überholt wurde. Durch den geringen Seitenabstand zum Motorrad kam es zum Sturz des Zweiradfahrers, ohne dass es zu einer Berührung der Fahrzeuge gekommen ist. Es entstand ein Sachschaden am Motorrad, der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Pkw hatte ein Höxteraner Kennzeichen und war in Richtung Langeland weggefahren. Hinweise bitte an die Polizei Bad Driburg, Telefon 05253-98700.

