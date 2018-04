Kreispolizeibehörde Höxter / Unter Alkohol und Drogen in ...

Unter Alkohol und Drogen in Verkehrsunfall verwickelt, Fahrradfahrer verletzt

Brakel - Ein Fahrradfahrer verletzte sich am Samstag, 28.04.2018, gegen 21.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Bohlenweg in Brakel. Der 26-Jährige Brakeler war in Richtung Nieheimer Straße unterwegs, als ein 59-jähirger Volvo-Fahrer aus der Straße Am Gänseanger nach rechts in den Bohlenweg einbog. Dieser übersah den Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. /Te.

