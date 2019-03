Kreispolizeibehörde Höxter / Unter Drogen am Steuer

Unter Drogen am Steuer

Warburg - Ein 59-Jähriger aus Paderborn ist am Dienstag, 19. März, auf der B 7 in Scherfede aufgefallen. Der Fahrer eines Mazda 121 stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, als er um 10:20 Uhr im Rahmen einer Polizeikontrolle angehalten wurde. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest schlug positiv an, eine Blutprobe wurde anschließend im Krankenhaus vorgenommen. Bis zur Wiederherstellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde ihm das Führen von Fahrzeugen aller Art untersagt. /nig

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222