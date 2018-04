Kreispolizeibehörde Höxter / Verkehrsunfall: Fahrer unter ...

Verkehrsunfall: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Steinheim - Ein 32-Jähriger verursachte am Samstag, 28.04.2018, gegen 12:30 Uhr, einen Verkehrsunfall im Bereich des Kreisels an der Ostwestfalenstraße (B 252) und der B 239. Der Mann aus Minden befuhr mit einem Opel Astra die B 252 von Blomberg aus in Richtung Brakel. Auf der Strecke vor dem Kreisel überholte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den PKW eines Zeugen. Anschließend kam er kurz vor dem Kreisel nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die rechte Leitplanke. Von dort wurde er nach links in Richtung Kreisverkehr geschleudert, überfuhr eine Verkehrsinsel und anschließend weiter in Richtung Kreisel. Hier hob das Fahrzeug durch die Berührung mit den Bordsteinen ab, flog einige Meter durch die Luft und kam am Ende des Kreisels zum Stillstand. Der Fahrer wurde noch an der Unfallstelle von Zeugen im Fahrzeug angetroffen, wollte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle entfernen. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens brachte den Mann zurück zur Unfallstelle. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann das Fahrzeug unberechtigt führte, er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinfluss stand. Zudem gab er bei der Unfallaufnahme zunächst falsche Personalien an. Dem 32-Jährigen wurde ein Blutprobe entnommen. Insgesamt wurde ein Schaden von ca. 17.000 Euro verursacht, der PKW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. /Te.

