Kreispolizeibehörde Höxter / Verkehrsunfall in Borgentreich

Verkehrsunfall in Borgentreich

Borgentreich - 34434 Borgentreich, Daseburger Straße, Montag, 03.09.2018, 06.55 Uhr

Auf der Daseburger Straße in Borgentreich kam es in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Opel bog von der Weißholzblick Straße nach links auf die Kreisstraße 16 ab und stieß mit einem PKW der Marke VW im Einmündungsbereich der Straße zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei regelte den Verkehr mit Verkehrszeichen und gab die Straße kurz darauf wieder frei.

/Ar.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222