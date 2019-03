Kreispolizeibehörde Höxter / Verkehrsunfall mit drei ...

Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Bad Driburg - Neuenheerse - Am Freitag, 29.03.2019 gegen 15.50 h beabsichtigte ein 17jähriger mit einem Traktor von der Paderborner Straße kommend die Landstraße 828 in Richtung Alte Ziegelei zu überqueren. Auf dem Beifahrersitz des Traktors befand sich ein 5jähriger. Bei diesem Vorgang übersah der Traktorfahrer ein aus Richtung Buke kommendes Wohnmobil, welches von einem 72jährigen geführt wurde. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und alle vorgenannten beteiligten Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär verblieben. Die L 828 wurde für nahezu 2 Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 43000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962-1520 E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222