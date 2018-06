Kreispolizeibehörde Höxter / Verkehrsunfall mit einer schwer ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Samstag, 02.06.2018

34439 Willebadessen - Am Samstag, gegen 06.30 Uhr, kam es in Willebadessen zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Seat die Bahnhofstraße bergab in Richtung Innenstadt. Auf gerader Strecke kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Durch den Aufprall erlitt sie Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo sie auch stationär verblieb. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.150 Euro geschätzt.

/Sche

