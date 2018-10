Kreispolizeibehörde Höxter / Verkehrsunfall - Motorradfahrer ...

Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt Sonntag, 14.10.2018

37671 Höxter - Ottbergen - Am Sonntag, gegen 13.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 64 zwischen Ottbergen und Hembsen zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Hannover fuhr mit seiner Kawasaki von Ottbergen in Richtung Hembsen. Etwa 100 Meter vor dem zweiten Bahnübergang kam er aus noch nicht geklärter Ursache ins Schlingern und prallte gegen den Mercedes eines 81-jährigen Höxteraners, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 64 wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Säubern der verdreckten Fahrbahn übernahm die Freiwillige Feuerwehr Ottbergen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt. / Sche

