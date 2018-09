Kreispolizeibehörde Höxter / Vermisste Schülerin aus Warburg ...

Vermisste Schülerin aus Warburg wohlbehalten angetroffen

34414 Warburg - Am Donnerstagnachmittag, 06.09.2018, ist ein 13-jähriges Mädchen von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Sie war nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Warburg ergaben, dass sich die Schülerin in einer Kleinstadt in Ostfriesland aufhielt. Hier konnte sie am Freitagmittag durch die dortige Polizei wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden. Die Ermittlungen zu den Gründe ihres Verschwindens dauern derzeit noch an./He.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222