Kreispolizeibehörde Höxter / Von der Straße abgekommen und ...

Von der Straße abgekommen und überschlagen Mittwoch, 19.09.2018, 15.50 Uhr

33034 Brakel - Vermutlich weil er beim Befahren eines Kurvenbereichs auf den Seitenstreifen geraten ist, ist ein 81-jähriger Detmolder mit seinem VW Caddy von der Straße abgekommen und hat sich hierbei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann die Kreisstraße 18 von Brakel in Richtung Bad Driburg. Im Bereich einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Straße ab und überschlug sich in der Folge mit seinem Fahrzeug. Der Verunfallte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Es wurde geborgen und abgeschleppt./He.

