Kreispolizeibehörde Höxter / Vorsicht vor Trickdieben Mittwoch, ...

Vorsicht vor Trickdieben Mittwoch, 19.09.2018

Kreis Höxter - In Borgentreich - Natzungen und in Beverungen - Dalhausen sind am gestrigen Tag Personen aufgefallen, die Vorgaben sich für gebrauchte Elektrogeräte, altes Geschirr und Schmuck zu interessieren. In Dalhausen wurde eine männliche Person in die Wohnung einer 62-jährigen Frau eingelassen. In Natzungen verschafften sich zwei männliche Personen Zutritt zu den Häusern eines 72 Jährigen und eines 70 Jährigen. In den Wohnungen wurden dann unter anderem Schubladen aufgezogen und nach Wertgegenständen gesucht. In Natzungen konnte bislang nicht festgestellt werden, dass die unbekannten Personen etwas entwendet haben. In Dalhausen wurde eine Tüte mit Schrauben gestohlen. Die Polizei warnt vor unbekannten Personen, die unter einem Vorwand versuchen in Wohnungen zu gelangen. Hierbei kann es sich um Trickdiebe handeln, die die Situation ausnutzen und Wertgegenstände entwenden. Deshalb: Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung. Trickdiebe und -betrüger nutzen die Arglosigkeit vor allem älterer Menschen gerne aus und bestehlen oder betrügen sie in ihren eigenen Wohnungen. Erstes Ziel der Täter ist: Sie wollen eingelassen werden, damit sie mit dem Opferallein sind. Dann brauchen sie keine Zeugen und keine Hilfe für das Opfer zu befürchten. Mit Ablenkungsmanövern gelingt es ihnen sogar in Anwesenheit des Opfers, dessen Wohnung zu durchstöbern. So schützen Sie sich gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl: -Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage. -Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. -Fordern Sie von Personen, die angeben von einer Behörde zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Druck, Foto, Stempel). -Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei der Behörde nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus. -Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. -Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. -Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik). -Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden: Notruf 110./He.

