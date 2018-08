Kreispolizeibehörde Höxter / Zigarettenautomat beschädigt

Zigarettenautomat beschädigt

Bad Driburg - 33014 Bad Driburg, Dringenberg, Burgstraße, Sonntag, 19.08.2018, 10.00 Uhr bis 21.08.2018, 19.30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Zigarettenautomaten das Eingabefach für Geldscheine aufzubrechen. Offensichtlich gelang ihnen dies nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253/98700, entgegen.

/Ar.

OTS: Kreispolizeibehörde Höxter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65848 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65848.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521 E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de http://www.hoexter.polizei.nrw

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222