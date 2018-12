Kreispolizeibehörde Höxter / Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW

Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW

37688 Beverungen - Leichte Verletzungen hat am Mittwoch, 05.12.2018, ein 51-jähriger Beverunger durch einen Verkehrsunfall erlitten. Gegen 17.20 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Straße Zum Spring in Fahrtrichtung Drenke. Zeitgleich beabsichtigte ein 39-jähriger Mann aus Bad Driburg mit seinem VW Golf aus der Einmündung Unter den Selskämpen kommend, nach rechts in die Straße Zum Spring einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und dem Golf. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 600 Euro./He.

