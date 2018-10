Kreispolizeibehörde Höxter / Zwei Motorradfahrer verletzt

Zwei Motorradfahrer verletzt

Beverungen - Zwei Motorradfahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 10.10.2018, gegen 17.30 Uhr auf der B 241 bei Beverungen verletzt. Die beiden Männer aus Willebadessen, Vater (56-Jahre) und Sohn (21 Jahre), befuhren die Bundesstraße von Dalhausen in Richtung Beverungen. Der Vater fuhr voraus, der Sohn folgte. In die Gegenrichtung befuhr ein 68-jähriger Beverunger mit seinem Daimler Benz die Strecke und wollte in Höhe der Fischteich nach links abbiegen. Dabei übersah er die beiden Kradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß mit beiden kam. Der ältere Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Jüngere wurde mit dem Rettungswagen in eine Krankenhaus gebracht. Der Beverunger erlitt einen Schock und wurde vor Ort ebenfalls behandelt. Für die Bergung und die Unfallaufnahme war die Strecke ca. zwei Stunden lang gesperrt. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro. /Te.

