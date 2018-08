Kreispolizeibehörde Höxter / Zwei Zigarettenautomaten in ...

Zwei Zigarettenautomaten in Borgentreich aufgebrochen

Borgentreich - 34434 Borgentreich, Emmerkertorstraße/Lehmtorstraße, Mittwoch, 22.08.2018, 20.00 Uhr bis 23.08.2018, 13.00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten mit einem Werkzeug zwei Zigarettenautomaten in Borgentreich auf. Vermutlich gegen 03.30 Uhr, wurde der Zigarettenautomat aufgebrochen. Dadurch gelangten die Täter an das Geld. Zuvor hatten sie die Lichtstrahler eines Imbisses entfernt. Zudem wurde ein Automat in der Lehmtorstraße auf dieselbe Weise beschädigt und das Bargeld entnommen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrages. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641/78800, entgegen.

/Ar.

