Kreispolizeibehörde Kleve / Aufbruch eines Gartenhauses

Aufbruch eines Gartenhauses

Emmerich am Rhein - Am 23.03.2019 im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Gartenhaus am Bremerweg auf. Das Gartenhaus befindet sich in einem eigezäunten Garten einer Doppelhaushälfte. Aus dem Gartenhaus wurden 2 Akkubohrmaschinen der Marken Bosch und Hitachi entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Emmerich am Rhein unter Telfon: 02822-7830.

