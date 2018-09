Kreispolizeibehörde Kleve / Automatenaufbruch

Automatenaufbruch

Goch - Unbekannte hebelten in der Nacht von Samstag, 29.09.2018, auf Sonntag, 30.09.2018, einen Parkscheinautomaten auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses Hinterm Engel auf. Sie entwendeten Münzgeld und entkamen unerkannt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080.

