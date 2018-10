Kreispolizeibehörde Kleve / Bedburg-Hau - Diebstahl eines ...

Bedburg-Hau - Diebstahl eines Anhängers / Anhänger der Marke Stema mit dem Kennzeichen KLE-GX876 entwendet

Bedburg-Hau - Am Sonntag (30. September 2018) zwischen 18.50 und 22.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Lindenstraße einen Anhänger der Marke Stema HP6070 mit dem Kennzeichen KLE-GX876. Die Heckklappe des Anhängers besteht aus Holz und der Aufbau aus Aluminium. Er hat eine blaue Plane und ein defektes Stützrad. Der Anhänger war in einer Einfahrt abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

