Kreispolizeibehörde Kleve / Bedburg-Hau - Kirche mit ...

Bedburg-Hau - Kirche mit Hakenkreuzen besprüht / Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Bedburg-Hau - Louisendorf - Am Sonntag (6. Mai 2018) um 0.05 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Personen die Elisabethkirche am Louisenplatz mit Hakenkreuzen besprüht haben. Die Täter sprühten mit roter Lackfarbe auf die Eingangstür und eine Wand der Kirche sowie auf zwei Infotafeln und zwei Kanaldeckel. Außerdem beschädigten die Täter eine Laterne und brachen ein Parkplatzschild ab. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

