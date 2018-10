Kreispolizeibehörde Kleve / Bedburg-Hau - Verkehrsunfall / ...

Bedburg-Hau - Verkehrsunfall / Rollerfahrer gesucht

Bedburg-Hau, Louisendorf - Am Freitag (28. September 2018) gegen 17.45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann in einem Opel Corsa auf der Uedemer Straße in Richtung Bedburg-Hau. Als er nach rechts in die Pfalzdorfer Straße einbog, stieß er mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen. Der Rollerfahrer war auf dem Radweg links neben der Fahrbahn unterwegs. Nach dem Sturz stieg der Unbekannte wieder auf seinen Roller und fuhr in Richtung Uedem weiter. An dem Auto entstand ein Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugecke.

Der Rollerfahrer wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve