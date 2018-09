Kreispolizeibehörde Kleve / Diebstahl eines Caravan

Diebstahl eines Caravan

Emmerich am Rhein - Am Sonntag, den 23.09.2018, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Nollenburger Weg in Emmerich am Rhein einen Caravan der Marke Fendt mit dem Kennzeichen KLE-E 2191. Das Fahrzeug ist 3 Monate alt und war mit einem Deichselschloß gesichert.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo in Emmerich unter Telefon: 02822-7830

