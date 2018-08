Kreispolizeibehörde Kleve / Diebstahl eines hochwertigen Rennrades

Diebstahl eines hochwertigen Rennrades

Kleve - Am Freitag (24. August 2018) wurde in der Zeit zwischen 12 und 12.20 Uhr in der Klever Innenstadt ein hochwertiges Rennrad entwendet. Das Fahrrad war an der Stechbahn an einem Fahrradständer in Höhe der Neuen Mitte abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rennrad der Marke Specialized, Typ "S-Works Tarmac" in mattschwarz. Besonderheiten: Carbonrahmen, Reifen mit auffallend gelben Flanken, Scheibenbremse vorne und hinten, zwei Trinkflaschen, der Neupreis beträgt etwa 10.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Rennrades an die Polizei in Kleve, Telefon 02821 - 5040.

