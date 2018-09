Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Bankfiliale

Einbruch in Bankfiliale

Issum - Am Samstag, 22.09.2018, 05:40 Uhr, erhielt die Polizei von einem Einbruch in eine Bankfiliale auf der Gelderner Straße in Issum Kenntnis. Nachdem eine Alarmauslösung einen Sicherheitsdienst informierte, stellte dieser fest, dass vermutlich eingebrochen wurde. Die polizeiliche Tatortaufnahme bestätigte dies, da ein rückwärtiges Fenster der Filiale aufgebrochen und im Gebäudeinneren ein Sparbuchschließschrank aufgehebelt und durchsucht worden war. Ob bzw. was entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die unbekannten Täter hatten sich bereits bei Eintreffen des Sicherheitsdienstes entfernt. Hinweise, welche zur Aufklärung der zwischen 05:00 Uhr und 05:40 Uhr begangenen Straftat führen, nimmt die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250, entgegen.

