Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Berufskolleg Kleve

Einbruch in Berufskolleg Kleve

47533 Kleve - In der Nacht von Freitag, 08.06.2018 auf Samstag, 09.06.2018, hebelten bisher unbekannte Täter eine Fluchttür des Berufskollegs in Kleve auf. Sie drangen ins Schulgebäude ein. Was sie entwendeten, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Täter verusachten einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5041331

