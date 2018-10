Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Doppelhaushälfte - ...

Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Geldern - Am Sonntag, 14.10.18, gegen 10:40 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Doppelhaushälfte am Droyenweg im Ortsteil Walbeck ein. Um diese Zeit hatten die Hunde eines Nachbarn angeschlagen. Kurz darauf hörte der Halter der Hunde ein Klirren vom Nachbargrundstück. Dort stellte er eine eingeschlagene Fensterscheibe und die geöffnete Terrassentür fest. Der Hausbewohner selbst war nicht vor Ort. Der Zeuge sah anschließend noch eine männliche Person auf einem Feld in Richtung Walbecker Straße weglaufen. Aufgrund der Entfernung konnte er die Person nicht weiter beschreiben, außer, dass diese ein langärmliges Oberteil trug.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve