Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in ein freistehendes ...

Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus

Straelen - Im Zeitraum zwischen Freitag 22.03.2019, 21:45 Uhr und Samstag 23.03.2019, 06:15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Wintergartens an der Straße Gellendyck ein und gelangten so in das Erdgeschoss eines freistehendes Einfamilienhauses. Die Täter entwendeten eine Registrierkasse mit ca. 1500 Euro Bargeld, sowie 2 neuwertige Elektrofahrräder der Marke E-Horizon N 8CB 400 Wave in schwarz, im Gesamtwert von 4429 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo in Geldern unter Telefon: 02831-1250

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve