Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Emmerich - Am Samstag (20.10.2018) in der Zeit zwischen 17.30 und 21.40 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Johann-Awater-Straße in Emmerich-Praest. Im Erdgeschoss durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und Behältnisse und entwendeten diversen Schmuck und Bargeld. Hinweise an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

