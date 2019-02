Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Einfamilienhaus - ...

Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Issum - Am Freitag, 22.02.19, in der Zeit von 10:00 bis 20:45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Krummen Straße in Issum auf. Anschließend gelangte sie in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zur Beute und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

