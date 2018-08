Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Elektronikgeschäft

Einbruch in Elektronikgeschäft

Kleve - Zwischen Samstagabend (25. August) und Montagmorgen (27. August 2018) gelangten unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster ins Innere eines Elektronikgeschäftes an der Kavarinerstraße. Hier entwendeten sie zwei Mobiltelefone, zwei Bluetoothkopfhörer sowie zwei Musikboxen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 02821 - 5040 mit der Polizei in Kleve in Verbindung zu setzen.

