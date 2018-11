Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in freistehendes ...

Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus / Schmuck entwendet

Goch - Unbekannte verschafften sich vermutlich durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zutritt in ein Haus auf der Feldstraße. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendete Schmuck. Wahrscheinlich flüchteten sie durch ein Fenster im Badezimmer. Meldungen über verdächtige Feststellungen im Umfeld der Feldstraße, welche am Samstag, 17.11.2018, zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr, wahrgenommen wurde, werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080.

