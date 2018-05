Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Garage / Unbekannte ...

Einbruch in Garage / Unbekannte entwenden zwei Trekkingfahrräder

Straelen - In der Nacht zu Sonntag, 20. Mai 2018, gelangten Unbekannte auf bislang nicht geklärte Art und Weise in eine freistehende Garage am Dinkelweg und entwendeten zwei Trekkingfahrräder im Werte von etwa 1600 Euro. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

