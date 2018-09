Kreispolizeibehörde Kleve / Einbruch in Gartenlaube

Einbruch in Gartenlaube

Kerken / Nieukerk - In der Zeit von Samstag, 29.09.2018, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 30.09.2018, 08:10 Uhr, drangen Unbekannte in eine im Garten befindliche Laube auf der Baesdonker Straße ein und entwendeten Wasserpfeifen und einen Werkzeugkoffer. Sie entkamen unerkannt. Daher werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250, zu wenden.

